Военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович рассказал, что россияне продвинулись в районе населенного пункта Песчаное на Купянском направлении.
Он утверждает, что на их отрезке фронта продолжаются постоянные бои и отражения вражеских штурмов, а враг ежедневно пешими порядками атакует их позиции, а также применяет технику.
"Ситуация довольно сложная из-за того, что в районе Песчаного они продвинулись до Кругляковки. Из-за этого выступления довольно сложно держать фронт и оборону. Поэтому сейчас все меры для стабилизации используются, и мы стараемся сделать эту ситуацию как можно более контролируемой, но это довольно сложно", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".
По его словам, цель россиян - выйти на оборонительный рубеж по реке Оскол, разбить группировку, чтобы у Сил обороны не было возможности маневрировать через дорогу, которая соединяет Купянск и Боровую.
"Но пока врагу не удается это сделать. Совместными усилиями со смежными бригадами мы держим оборону", - добавил боец.
Война в Украине - ситуация на фронте
Российские оккупанты используют на востоке Украины большое количество резервов, боеприпасов и оружия. Об этом заявил начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж" капитан НГУ с Бахмутского направления Владимир Назаренко.
По словам Назаренко, бои происходят почти каждый час по всей линии разграничения. Он добавил, что армия РФ продолжает использовать тактику штурмов малыми группами.