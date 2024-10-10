По словам Юрия Федоренко, враг намерен выйти на левый берег реки Оскол.

Российские оккупанты намерены выйти на левый берег реки Оскол и занять плацдарм, а также пытаются наращивать возможности для выхода на Купянск-Узловой. Об этом, комментируя для РБК-Украина ситуацию на Купянском направлении, сказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко Юрий Федоренко.

Он отметил, что если в 2023 году россияне штурмовали преимущественно посадки, реже среди чистого поля, то сейчас они движутся волнами.

"Сейчас мы наблюдаем движение противника волнами. Они в чистом поле перебегают от своей позиции максимально близко к нашей. Один-два добегает, идет следующая волна. И так до того времени, пока не соберется штурмовая группа, которая потом начинает давление на наши позиции", - рассказал военный.

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По его словам, на сегодня титаническими усилиями Силы обороны близки к стабилизации ситуации на Купянском направлении.

Ситуация на фронте - последние новости

Издание The Guardian назвало количество военных КНДР в Украине. По данным журналистов, десятки северокорейских воинов находятся на оккупированной территории Украины, помогая оккупантам работать с предоставленными ракетными установками.

Эксперты говорят, что присутствие северокорейских военных на фронте в Украине - это шанс испытать собственное оружие в реальных боевых условиях и получить ценный боевой опыт, одновременно укрепив отношения с мощным союзником.

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