Оккупанты могут окружить Угледар, если не будет удержано Водяное.

Захват Водяного Донецкой области позволит врагу наступать на Угледар с трех направлений и взять его в окружение. Об этом сказал координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко в эфире телемарафона.

"Угледар это город, который фактически позволяет россиянам, если он будет оккупирован, восстановить железнодорожное сообщение между востоком и югом Украины", - отметил он.

По его словам, сейчас российские оккупанты пытаются захватить Водяное.

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"Если они захватят Водяное, то могут продвинуться настолько, чтобы сформировать северный охват на Угледар с Водяного и после этого могут начать фактически новую фазу наступательных действий. Потому что сейчас у Угледара формируются дальнейшие условия для наступления с юга, с востока и с севера, то есть одновременно с трех направлений. Если раньше Угледар отражал удары с юга, то после захвата Водяного это уже будет три фактически направления", - отметил Коваленко.

Он напомнил, что оккупанты уже пытались захватить Угледар, но не могли этого сделать и взяли шестимесячную паузу, чтобы сформировать зону контроля по трассе 0532 от Угледара до Марьинки. "Они эту линию 0532 фактически перерезали, перешли", - отметил он. При этом добавил, что если врагу удастся захватить Водяное и сформировать возможность удара с севера, то вполне возможно, что в дальнейшем будет наступление на Золотониву, а также стремление выйти и продвигаться на северном направлении. По его словам, все это может привести к отрезанию логистики и взятию Угледара в окружение.

Ситуация в районе Водяного

Командир батальона беспилотных систем 72 ОМБР им. Черных запорожцев Андрей Назаренко в эфире телемарафона отметил, что ситуация в районе Водяного тяжелая, происходят постоянные бои.

"Пытаемся удержать данный населенный пункт, но враг применяет очень большое количество пехоты, поэтому стратегически маневрируем - где-то отступаем, но при этом наносим максимальное поражение врагу. В целом ситуация очень сложная, но мы делаем все, чтобы не дать врагу продвинуться дальше", - подчеркнул он.

Назаренко сообщил, что на Угледарском направлении постоянно происходят миксованные штурмы, они "щупают" Силы обороны по разным направлениям. "В основном они сейчас выбрали тактику штурмов одновременных на 3-4 направлениях. Тем самым рассредоточивая наши усилия, штурмуют от 3 часов утра и могут заканчивать в 2 часа ночи", - рассказал он.

По его словам, серьезный натиск врага продолжается шестой месяц подряд, ежедневно происходит от трех до 12 штурмов. "На шестой месяц активных штурмовых действий враг сменил 7 или 8 бригад. То есть наша бригада противостояла 8 бригадам и сегодня мы боремся с 9 и 10, а местами и с 11 бригадами, поэтому за счет титанической работы мы удерживаем позиции и только небольшими участками иногда тактически отступаем", - рассказал Назаренко.

Враг хочет сделать котел - что известно о ситуации в Угледаре

Как сообщал УНИАН, политолог Кирилл Сазонов отмечал, что российские захватчики планируют окружить Угледар Донецкой области, чтобы заставить Силы обороны Украины покинуть этот город.

По его словам, россияне уже несколько раз говорили, что взяли Угледар, а заканчивалось все очень плохо. Угледар в свое время поставил рекорд по уничтожению вражеской техники, танков, и именно там они потеряли почти всю свою бригаду морской пехоты с Тихоокеанского флота. Сазонов говорит, что враг сейчас не в лоб пытается штурмовать, а пытается окружить, потому что россиянам интересно делать котел, делать окружение, чтобы Силы обороны вынуждены были отходить.

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