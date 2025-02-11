Эту технику враг пытался замаскировать в лесу, но ночные дроны ее "засекли".

На Лиманском направлении уничтожена редкая боевая техника врага - корабельный бомбомет "Смерч-2". Об этом сообщает официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram.

Отмечается, что эту вражескую боевую технику противника нашим военным удалось выследить и уничтожить в лесах на Лиманском направлении.

"Оккупанты на базе грузовика "Урал" установили корабельный бомбомет "Смерч-2". Однако захватчики не учли один единственный момент, что от пилотов батальона беспилотных систем и их больших ночных дронов не спрячешься", - сказано в сообщении.

Также в видео 63 отдельной механизированной бригада показано как было уничтожено "Смерч-2". Отмечается, что был замечен корабельный 213-мм реактивный бомбомет РБУ-6000. При этом сообщается, что эта система предназначена для уничтожения торпед и подводных лодок, которая была взята на вооружение еще в 60-тых годах прошлого века.

"Бомбы имеют массу 113,6 килограмма и скорость полета - до 300 метров в секунду. Максимальная дальность поражения достигает 5230 метров", - отмечается в видео.

Уничтожение российской техники

Как сообщал УНИАН, в декабре 2024 года бойцы батальона "РАРОГ" благодаря FPV-дронам уничтожили вооружение и военную технику российских оккупантов.

Defense Express, анализируя видео, которое было опубликовано пресс-службой 24-й отдельной механизированной бригады, отмечало, что поражены два достаточно интересные и редкие образцы техники, а именно МТ-ЛБ корабельный бомбомет РБУ-6000 "Смерч-2", который установлен на тягач и бронеавтомобиль КамАЗ-43269 "Выстрел",

Также в издании напомнили, что в конце ноября воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили один из таких бомбометов на Краматорском направлении.

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