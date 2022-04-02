Великобритания передала гуманитарный конвой помощи во Львовскую область - большой парк пожарно-спасательной техники со спецоборудованием.
Об этом сообщается в Telegram-канале Львовской областной военной администрации.
Львовская область получила 17 пожарно-спасательных автомобилей и коленчатый подъемник. Техника укомплектована специальным оборудованием и полностью готова к эксплуатации.
"Это самый большой конвой, который удалось собрать в такие минимальные сроки. Конвой готовился в течение нескольких недель, каждый день были подключены новые пожарно-спасательные части в Великобритании. Нашим спасателям крайне необходима помощь, ведь сейчас миссия спасательной службы сверхсложная. Сотрудники ГСЧС во Львовской области вместе с военными и представителями полиции в первую очередь сталкиваются с последствиями войны", - прокомментировали во Львовской ОВА.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 22 марта 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял почти 51 млн грн.
- 31 марта 2022 года стало известно о том, что Украина получит новую финансовую помощь от Норвегии, Франции, Европейского союза и США.