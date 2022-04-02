Во Львовской ОВА отмечают, что это самый большой гуманитарный конвой помощи области.

Великобритания передала гуманитарный конвой помощи во Львовскую область - большой парк пожарно-спасательной техники со спецоборудованием.

Об этом сообщается в Telegram-канале Львовской областной военной администрации.

Львовская область получила 17 пожарно-спасательных автомобилей и коленчатый подъемник. Техника укомплектована специальным оборудованием и полностью готова к эксплуатации.

"Это самый большой конвой, который удалось собрать в такие минимальные сроки. Конвой готовился в течение нескольких недель, каждый день были подключены новые пожарно-спасательные части в Великобритании. Нашим спасателям крайне необходима помощь, ведь сейчас миссия спасательной службы сверхсложная. Сотрудники ГСЧС во Львовской области вместе с военными и представителями полиции в первую очередь сталкиваются с последствиями войны", - прокомментировали во Львовской ОВА.

Война против Украины: