К исходу 6-го дня украинского наступления россиянам все еще не удается остановить это продвижение.

Российские войска утратили контроль над селами Мартыновка и Гордеевка в Курской области. Об этом вечером в воскресенье сообщили Z-каналы.

"Суджанский район. Противник накатом зашел в н.п. Мартыновка. Около 7 машин военной техники с личным составом", — написал Z-канал с 1 млн подписчиков.

Другой пропагандистский ресурс с 3 миллионами подписчиков утверждает, что армия оккупантов также более не контролирует село Гордеевка.

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Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, в Курской области в плен попало большое количество "кадыровцев". Проект "Хочу жить", опубликовавший соответствующее видео, утверждает, что рейдовые группы наловили оккупантов глубоко в тылу от границы. Те пытались убежать, чтобы не попасть в плен, поскольку Рамзан Кадыров ранее заявлял, что бойцы "Ахмата" в плен не сдаются.

Также мы рассказывали, что Украина все еще побеждает в пограничной битве в Курской области, но ее самый тяжелый этап еще впереди. По мнению британского аналитика Майкла Кларка, Путин приложит все силы, чтобы освободить эту территорию.

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