Продолжаются возле Авдеевского коксохимического завода, южных и юго-западных окраин Авдеевки и Опытного.

Российские оккупанты готовятся к "третьей серии крупных штурмов под Авдеевкой" и " третьему массированному штурма Авдеевки".

Об этом речь идет в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что оккупанты продолжили наступательные операции под Авдеевкой и достигли подтвержденных успехов. Геолокационные кадры свидетельствуют, что российские войска продвинулись на юго-запад от Красногоровки (4 км к северу от Авдеевки) до железнодорожной линии к северу от Авдеевки.

Также продолжаются бои возле Авдеевского коксохимического завода, южных и юго-западных окраин Авдеевки и Опытного. При этом украинские войска постоянно контратакуют в этом районе.

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Также в отчете Института указано со ссылкой на украинского военного обозревателя, что российские войска быстро строят укрепления в тыловых районах вблизи направлений предполагаемого наступления в районе Авдеевки, чтобы быстрее ввести резервы в бой.

Кроме того, в районе Бахмута продолжаются бои, однако ни ВСУ ни российские оккупанты вперед не продвинулись.

В отчете Института также указывается, что ВСУ отбили механизированные российские штурмы вблизи Угледара 2 ноября. Геолокационные кадры показывают, как украинские силы наносят удар по колонне российской бронетехники во время российского штурма восточной окраины Никольского в 4 км к юго-востоку от Угледара.

Война в Украине: новости

За прошедшие сутки авиация Вооруженных сил Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам российских войск.

По последним данным потери России в войне против Украины составляют около 303 тыс. 270 (+850 в сутки) человек.

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