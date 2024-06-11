Американская помощь в целом начала доходить до ВСУ.

Помощь Соединенных Штатов Америки позволила Вооруженным силам Украины замедлить наступление оккупационных войск РФ в Харьковской области. Кроме этого, это помогло обеспечить прочное удержание линии обороны.

"Россияне действительно замедлились с точки зрения прогресса, которого они достигали под Харьковом", - сказал представитель Минобороны США, генерал Патрик Райдер, которого цитирует пресс-служба Пентагона.

Райдер констатировал два главных достижения:

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во-первых, украинцы могут продолжать удерживать линию фронта,

во-вторых, что американская помощь в целом начала доходить до ВСУ.

Представитель Минобороны добавил, что на этой неделе в Брюсселе состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Участники встречи подробно обсудят важные вопросы.

Война в Украине - ситуация на фронте

Самым горячим направлением фронта сегодня является отрезок от Часового Яра до Очеретино. Чтобы захватить всю Донецкую область, страна-агрессор должна срезать эту дугу украинской обороны, пояснил военный эксперт Сергей Грабский. Из общего количества российских войск, которых насчитывается около 550 тысяч, половина (270 тысяч человек) сосредоточены именно на восточном направлении.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм объяснил, за что РФ воюет в Украине.

"Они сидят в Украине на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. Я не хочу отдавать эти деньги и эти активы Китаю. Помогите Украине сейчас. Они могут стать лучшим бизнес-партнером, о котором мы когда-либо мечтали", - отметил американский политик.

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