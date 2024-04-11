С начала полномасштабного вторжения состоялся уже 51 обмен, в рамках которых было возвращено более 3 тыс. 100 украинцев.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов отмечает, что с такого масштаба нарушением международного гуманитарного права, как это сейчас делает РФ, Европа не сталкивалась после Второй мировой войны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, сколько РФ создала на временно оккупированных ею территориях Украины объектов, подобных нацистским концентрационным лагерям, чтобы держать украинцев в заложниках.

"Особенно после масштабного вторжения речь идет о массовых военных преступлениях, массовых нарушениях прав украинских военнопленных со стороны государства-агрессора. А также такое новое явление для современного мира как гражданские пленные и незаконно удерживаемые гражданские лица. Это тысячи людей, которые без каких-либо на то оснований и объяснений похищены из собственных домов только за то, что они украинцы", - подчеркнул Юсов.

Он добавил, что этих людей незаконно удерживают в десятках различных мест: как предназначенных для содержания людей, так и заново созданных и пристроенных.

"Это разнообразные подвалы. В различных учреждениях, которые часто вообще не имеют ничего общего с содержанием людей. Мы можем вспомнить только, например, печально известный лагерь "Изоляция", который находится на территории ОРДЛО, и который функционировал и до полномасштабного вторжения", - отметил представитель разведки.

Так, отметил он, фиксируется нарушение прав содержания украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских.

"Это часть геноцидной войны России против Украины. В частности, это может быть одной из причин, почему Международный комитет Красного Креста не допускается, кроме единичных случаев, которые можно пересчитать на пальцах одной руки, в полной мере к местам содержания украинцев, которых заключила Россия", - сказал Юсов.

Представитель ГУР напомнил, что согласно требованиям Женевской конвенции, МККК должен проверять, в частности условия содержания, обращения, питания, медицинское обеспечение.

"Этого нет. И Россия не обеспечивает должным образом защиту и реализацию прав украинских военнопленных, гражданских, в отличие от Украины. Как бы мы ни относились к нашим врагам, условия содержания, которые обеспечивает наше государство для пленных оккупантов, может видеть весь мир", - отметил он.

Юсов добавил, что места содержания пленных россиян не только соответствуют, но и превышают стандарты Женевских конвенций, что касается, в частности питания, медобеспечения, доступа международных представителей и связи с родными.

На вопрос, сколько украинцев удалось освободить из российского плена и сколько Украина отдала пленных россиян, он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения состоялся уже 51 обмен, было возвращено более 3 тыс. 100 человек.

"Среди них большинство наших военных, защитников, а также и гражданские. Это и мужчины, и женщины. Представители различных подразделений, структур. И работа над этим продолжается", - рассказал представитель ГУР.

Юсов также подчеркнул, что фиксируются методы незаконного воздействия и давления на украинских пленных. Они фиксируются, в частности в докладах экспертов Организации Объединенных Наций.

"Правда об этом доносится на весь мир. С трибун международных структур, организаций. И делегации регулярно посещают все необходимые учреждения. В Женеве, в Нью-Йорке, в других точках мира. Для того, чтобы донести правду о массовых нарушениях со стороны России Женевских конвенций, международного гуманитарного права, о необходимости влияния на государство-агрессора по поводу обмена и скорейшего возвращения наших защитников", - сказал он.

Среди этих людей, подчеркнул Юсов, есть не только военные, но и гражданские; есть тяжелораненые и тяжелобольные, женщины.

"С такого масштаба нарушением международного гуманитарного права Европа не сталкивалась после Второй мировой войны. Такими действиями путинская Россия фактически уничтожает международную архитектуру и безопасности, и защиты прав человека, и подрывает все то, чего человечество достигло в своей работе по защите прав человека, военнопленных после страшных уроков Второй мировой войны", - отметил представитель ГУР.

Украинские пленные РФ

В ноябре 2023 года Комиссия по вопросам установления факта плена представила промежуточные итоги работы, согласно которым в российском плену находится не менее 4 тыс. 337 украинцев - 3 тыс. 574 военных и 763 гражданских.

Кроме того, ранее сообщалось, что в результате полномасштабной войны России против Украины без вести пропали 26 тыс. наших сограждан: речь идет о 15 тыс. военных и 11 тыс. мирных жителей.

В марте член экспертного совета Центра гражданских свобод Михаил Савва отметил, что Россия удерживает в плену не менее 7 тыс. украинских гражданских. Среди них есть и журналисты, в частности корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк.

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