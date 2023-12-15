В теории такие планы действительно могут существовать, говорят в украинской разведке.

Россия продолжит попытки захватить больше украинских территорий, но у нее пока нет сил для захвата крупных городов. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии для РБК-Украина.

"По нашим оценкам, у них не хватит сил оккупировать наши города. Человеческий ресурс - это одно, но для оккупации и содержания нужно гораздо больше, чем мобилизованные неопытные военные", – рассказал он.

Черняк отметил, что Кремль оказался в патовой ситуации, поскольку ранее уже объявил об аннексии территорий, которые не контролирует. В попытке чего-то достичь Путин продолжит жертвовать российскими солдатами.

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"Да, в Москве не считают людей, но там считают деньги. Финансовых ресурсов на войну у них хватит до 2025 года. А дальше увидим", - подчеркнул представитель ГУР.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко тоже считает, что какой-то план по военной кампании до конца 2026 года действительно может лежать на столе у российского диктатора, но его реализация - совсем другое дело.

Эксперт выразил серьезные сомнения относительно российских планов захватить Харьков, Запорожье и Днепр до конца 2026 года.

Стратегические планы России по версии Bild

Как писал УНИАН, накануне военный аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке со ссылкой на данные источников в немецкой разведке сообщил, что Россия якобы планирует захватить большую часть Левобережной Украины в следующие три года.

Так, утверждается, что до конца 2024 года Россия хочет установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями, а также оккупировать восточную часть Харьковщины до реки Оскол. А до конца 2026 года – захватить значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе города Харьков, Днепр и Запорожье.

По данным Репке, Кремль готов ежегодно терять в Украине до 100 тысяч солдат.

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