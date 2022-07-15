Всего было выпущено три ракеты типа "Калибр".

Россияне нанесли удары по Винницы 14 июля с малого ракетного корабля РФ.

Об этом сообщили в Facebook Оперативного командования "Юг".

Ракетную атаку российские оккупанты осуществили у мыса Фиолент (вблизи Севастополя) во временно оккупированном Крыму. Всего было выпущено три ракеты типа "Калибр".

"Противник продолжает ведение оборонительных действий, а также применяет ракетные и авиационные удары. Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был осуществлен пуск трех ракет типа "Калибр", что попали по Виннице", - говорится в сообщении ОК.

Также отмечается, что из-за нарастания шторма корабельная группировка вражеского флота вновь изменила состав: в готовности к ракетным ударам находятся три ракетных корабля с 24 ракетами на борту, также привлечены два больших десантных корабля.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 июля, российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Всего повреждено более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

По данным по состоянию на 22.00 14 июля, в Виннице в результате ракетного удара погибли 23 человека госпитализированы 66, продолжается поиск 39 человек. За медпомощью всего на это время обратились 117 человек.

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