Перед вертолетчиками стоит задача не просто сбить "Шахед", но и сделать это безопасно для гражданских на земле.

Мобильные огневые группы являются основным инструментом Сил обороны в борьбе с российско-иранскими дронами "Шахед". Однако далеко не единственным. В сети появилось видео, где вблизи зафиксирована охота на "Шахед" экипажами вертолетов Ми-8.

Как пояснили аналитики Defense Express, такую охоту вертолеты ведут в паре - одна машина визуально сопровождает цель и наводит на нее вторую машину, которая уже непосредственно уничтожает беспилотник.

На обнародованном видео хорошо видно, что экипажи вертолетов не торопятся сбивать дрон, как только он появляется в поле зрения. Долгое время вертолетчики только сопровождают цель, которая летит низко над плотно заселенным районом. Только когда беспилотник оказывается над лесом, его начинают расстреливать из бортового пулемета.

На видео также показано, что летчики четко фиксируют координаты падения дрона, чтобы потом саперы могли обезвредить и убрать обломки.

"То есть в целом стоит зафиксировать, что охота на "Шахеды" с вертолетов - это достаточно непростой ресурсозатратный процесс", - резюмируют в Defense Express.

Проблема "Шахедов"

Как писал УНИАН, в последние месяцы Россия резко увеличила количество "Шахедов", которые она применяет против Украины. Сейчас их примерно в десять раз больше, чем было год назад. Кроме настоящих "Шахедов" россияне создают дроны-обманки, которые лишь имитируют настоящие "Шахеды" и отвлекают на себя силы ПВО.

Военный эксперт Сергей Бескрестнов предупреждает, что в следующем году россияне попытаются нарастить использование "Шахедов" еще больше. Ведь это бюджетный способ загрузить украинскую ПВО. Тем более что некоторым "Шахедам" таки удается прорваться и попасть в цель.

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