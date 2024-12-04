Максимально примитивных фальшивых целей во время воздушных атак будет больше.

В следующем году Украину будет атаковать еще больше ложных воздушных целей, которые будет запускать враг.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов. Он отметил, что это – бюджетный способ загрузить украинскую систему ПВО.

Он объяснил, что такие фальшивые цели не несут боевого заряда, у них нет защиты от РЭБ и они максимально примитивны. "Бюджетное решение, самое дешевое, построенное на одной плате, из фанеры, клея и пенопласта. Вместо бензобака – банальный пакет с горючим", – сказал он.

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Но украинская ПВО не может отличить, что именно летит, подчеркнул эксперт. "Даже на свои БПЛА "Пародия" россияне ставят два специальных шара – линзы Люнеберга, – которые для систем ПВО делают объект больше, чем он есть на самом деле. Этот маленький фанерный самолетик с двумя такими линзами на радарах виден, как боевой "шахед", – рассказал Бескрестнов.

При этом он отметил, что масштабировать производство самих "шахедов" сверх плана РФ не смогла, их по-прежнему выпускают 500-700 штук.

Вместе с тем враг пытается обновить системы навигации для "шахедов" и экспериментировать с установкой дополнительного оборудования на них. "... Они пытаются управлять "шахедами" с помощью наших систем мобильного" связи. Мы все эти попытки прекращаем", – сказал он.

Как РФ атакует Украину "шахедами"

РФ изменила тактику террора украинских городов беспилотниками типа "Шахед". Теперь враг выпускает их не только ночью, но и днем, сказал военный эксперт Роман Свитан.

25 ноября россияне атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Одну из ракет удалось уничтожить Силам обороны Украины. Также на юге было уничтожено пять разведдронов противника.

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