Данный ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники.

Военные подразделения ПВО 81-й бригады ДШВ сбили российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник".

Об этом говорится в сообщении Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Вчера на Луганщине подразделением противовоздушной обороны 81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины сбит российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник"", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что данный ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также низкоскоростных воздушных целей и живой силы.

"Иногда охотник может превратиться в добычу, как данный российский вертолет", – сообщили десантники.

Как сообщал УНИАН, 11 мая в районе Изюма Харьковской области украинские военные сбили еще один российский вертолет Ка-52. В сообщении ВСУ указывалось, что вертолет был сбит с польского ПЗРК "Перун" 95-й ОДШБр.

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