Ситуация на Курском плацдарме стремительно ухудшается.

Ситуация в Курской области стремительно ухудшается для Украины, и вскоре Киев может потерять свой главный козырь на будущих мирных переговорах. Об этом пишет CNN.

Авторы публикации ссылаются на публикации военных блогеров с обеих сторон, которые говорят, что украинские войска на Курщине находятся в затруднительном положении. В этом контексте также упоминаются заявления российского Минобороны о захвате четырех населенных пунктов, а также рейд россиян через неработающий газопровод.

При этом россиян здесь активно поддерживают военные из Северной Кореи.

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"Тяжело, но мы работаем. Корейцы продолжают прибывать", - сказал CNN один украинский военнослужащий.

Как отмечает автор публикации, если Россия вернет всю территорию Курской области, она потенциально может перебросить свободные войска на восток Украины. Украинская армия уже потеряла около половины территории в Курской области, которую изначально смогла взять под свой контроль.

Учитывая преимущества России, некоторые украинские блогеры предположили, что вторжение на Курщину, возможно, исчерпало свою стратегическую ценность. CNN приводит цитату из публикации украинского военного блогера Сергея "Флеша" Бескрестнова.

"Не думал, что я такое когда-то скажу. Но, возможно, пришло время "сворачиваться" с курского направления. Тяжело там нашим. Как отвлечение ресурсов противника эта операция себя думаю давно уже оправдала. А как политический козырь в переговорах это теперь сомнительно", - написал он в своем Телеграм на этой неделе.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Россия развернула одно из самых эффективных подразделений беспилотников, а также сотни северокорейских военнослужащих вместе с морской пехотой и десантниками в Курской области. В результате Украина потеряла здесь много техники, а ситуация с логистикой очень усложнилась.

Частью этих усилий россиян должен был стать рейд около сотни спецназовцев через неработающий газопровод с заходом в тыл украинским защитникам. Но рейд оказался неудачным, и большинство российских солдат либо были убиты, либо просто задохнулись в трубе.

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