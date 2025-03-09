'Передовая тактика': элитные российские дроны уничтожили сотни целей на Курщине, - Forbes

Российское продвижение угрожает единственной линии снабжения украинских войск в Курской области.

На прошлой неделе Россия развернула одно из самых эффективных подразделений беспилотников, а также сотни северокорейских военнослужащих вместе с морской пехотой и десантниками в Курской области. Остановить их Украине будет нелегко, пишет Forbes.

Наступление оккупантов началось в момент, когда администрация президента США Дональда Трампа прекратила предоставлять Украине разведданные и поставлять боеприпасы американского производства. Это привело к потере территориальных достижений в прошлом месяце и грозит отрезать главную дорогу к основной украинской военной базе в Курске - городу Суджа.

Генеральный штаб Украины сообщил "Украинской правде", что ситуация в Курске, который частично находится под контролем ВСУ с августа, "остается сложной, но контролируемой".

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Однако пока неизвестно, как украинские военные планируют противодействовать новой российской тактике, сочетающей в себе элитные дроновые подразделения и поддержку северокорейских военных.

Привлечение северокорейских сил

Россияне снова используют 177-й полк морской пехоты, 810-ю бригаду морской пехоты и 11-ю десантно-штурмовую бригаду, которые получили подкрепление из Северной Кореи.

После значительных потерь в прошлогодних атаках на Курский выступ (треть личного состава из 12 000 военных), 11-й армейский корпус КНДР в декабре или январе отошел с линии фронта. Сейчас он вернулся с пополненными резервами.

Доминирование беспилотников

Главное преимущество Украины - эффективность дронов - было значительно ослаблено благодаря активному применению российского Центра перспективных беспилотных систем "Рубикон".

"Рубикон" использует передовую тактику дронов", - отмечает независимый аналитик Эндрю Перпетуа.

Они атакуют небольшие участки дорог (100-300 м), насыщая их беспилотниками. Нападения происходят группами, часто поражая переднюю, заднюю и боковые части транспортного средства почти одновременно. Они также применяют минирование, закладывая дроны на пути движения колонн.

Кроме этого, "Рубикон" использует высокотехнологичные системы радиоуправления, позволяющие обходить украинские системы РЭБ. В результате "украинская логистика в Курске понесла серьезные убытки от атак беспилотников", объясняет Перпетуа. Зафиксировано уничтожение сотен украинских машин, включая грузовики снабжения, боевые машины M-2 Bradley и бронированные грузовики MaxxPro.

"Количество точно не на нашей стороне", - признает украинский оператор дронов Кригсфоршер, который воюет в Курской области.

Новые средства борьбы

Украинские ВВС привлекли по меньшей мере один истребитель МиГ-29 для удара по российским бронетанковым складам, поддерживающим контрнаступление. Сообщается, что украинские силы отбили попытку россиян прорваться через старый трубопровод в Суджу.

Однако без современных средств радиоэлектронной борьбы ситуация остается критической. "Без значительного прогресса в технологии глушения для противодействия возможностям "Рубикона" удержание сопротивления в Курске может стать нежизнеспособным", - предупреждает Перпетуа.

Курская операция - последние новости

Напомним, сначала СМИ сообщили, что утром 8 марта около сотни российских солдат прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи Курской области РФ.

Позже офицер ВСУ Мирослав Гай заявил, что украинские бойцы устроили этой вражеской группе ловушку, и 80% личного состава противника было уничтожено:

"Враг пытался действовать по сценарию Авдеевской операции, используя инженерные сооружения для проникновения на подконтрольную ВСУ территорию... Выход из трубы был завален, что сделало невозможным эвакуацию вражеской группы. Дальше - уничтожение. Ликвидировано около 80% личного состава противника".

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