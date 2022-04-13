Сергей и Люба восемь лет выращивали на передовой фрукты, ягоды и цветы

Супруги Сергей и Люба все восемь лет жили под постоянными обстрелами в Верхнеторецком Донецкой области. Им пришлось уехать с неходячей мамой и больным котом после начала полномасштабной войны России против Украины, потому что российские войска бомбили населенный пункт.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Супруги выращивали на передовой овощи, ягоды, фрукты, но прежде всего – цветы. Помогали солдатам и никогда не сомневались в победе.

"С самолета скидывали бомбы. Было такое, что три самолета залетели и по ряду утюжили все село. Там были такие воронки, что, по словам зятя, три КАМАЗа поместятся", - рассказывает женщина

Люба вспоминает, как три года всем поселком отстраивали школу, а российские военные ее просто разбомбили.

Уезжая из дома, женщина взяла с собой фотографии, на которых запечатлены ее прекрасные цветы.

Из Верхнеторецкого они выезжали вместе с соседями под авиаударами. Несколько километров под обстрелами несли маму Сергея, которая не может ходить. В Винницкую область добирались автобусом, поездом, а потом на авто. Поселились они в доме, предыдущих владельцев которого не стало несколько лет назад. Местные жители помогают семье.

"Несет все люди мешками капусту, картошку, овощи, а также домашнюю консервацию, одежду несут, молоко – все помогают", - рассказывает Люба.

Возле нового дома Люба уже посадила рассаду, расчищает поле от прошлогодней кукурузы и готовятся к весенним работам.

Как ранее сообщал УНИАН, жительницы Ирпеня Таня и Леся под обстрелами пекли хлеб при свете фонариков, чтобы накормить тех, кто невольно стал заложником российских военных. Женщины работали до тех пор, пока были ингредиенты.

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