Дополнительное привлечение новобранцев в российскую армии все равно "пригрузит" бюджет РФ, отметил аналитик.

Российский диктатор Владимир Путин решил увеличить численность вооруженных сил РФ, и это может иметь серьезное влияние на экономику страны-агрессора.

Старший экономист Киевской школы экономики Бенджамин Хильгеншток сказал Business Insider, что "выбытие еще 180 000 человек из состава рабочей силы окажет серьезное влияние на экономику". По мнению экономиста Венского института международных экономических исследований Артема Кочева, российский рынок труда пострадает меньше, если призыв в армию будут осуществляться целенаправленно. Аналитик также описал "портрет" оккупанта-новобранца.

"В настоящее время новобранцев можно разделить на две группы: задолжавшие люди с низким социально-экономическим статусом и осужденные", - заявил. Аналитик подчеркнул, что они либо заняты в менее производительных отраслях экономики, либо вообще не участвуют в рынке труда.

Видео дня

"Пока набор остается в пределах этих двух групп, влияние на рынок труда будет ограниченным", - добавил эксперт. Кочев отметил, что дополнительное привлечение новобранцев в ВС РФ все равно станет новой нагрузкой на бюджет.