В частности захватчики активно готовятся к наступлению в районе Работино.

Армия РФ накапливает резервы для активизации боевых действий на юге Запорожской области. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас очень мало подается информации о том, что российская оккупационная армия активно готовится к наступательным действиям в районе Работино. Россияне активно завозят в порт Мариуполя военное снаряжение и технику. Они пытаются полностью обеспечить группировку войск на юге. Думаю, что в ближайшее время они начнут активные боевые действия на юге Запорожской области и возможно юго-восточной части Донецкой области", - предупредил эксперт.

Селезнев отметил, что российские оккупанты наращивают свою группировку на временно захваченных территориях Украины. По его словам, сейчас врагу важно растянуть украинские резервы и ресурсы на разных направлениях фронта.

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"Именно поэтому вместе с событиями, которые происходят на севере Харьковщины, враг будет пытаться трансформировать свое численное и техническое преимущество на юге Украины. Это задача, которую требует от своих генералов Путин. Он недавно заявил, что готов выходить на переговоры с Украиной, если Киев откажется от Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Впрочем, даже при таком сценарии, Путин не будет придерживаться никаких соглашений", - считает военный эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее боец Вооруженных сил Украины Евгений Иевлев рассказал об особенностях атак со стороны россиян на Горловском направлении. По его словам, оккупанты на этом направлении постоянно бьют по украинским военным из минометов и артиллерии, после чего активно применяют дроны.

"Если противник видит, что одна из наших позиций посыпалась, и нашим ребятам действительно нужно отступить, то, конечно, они пытаются заходить на наши позиции. К примеру, из шести штурмов в двух они просто обошли наши позиции, потому что думали, что наши ребята покинули позиции", - подчеркнул Иевлев.

В то же время военный аналитик Сергей Згурец считает, что самым приоритетным направлением для российской армии является Покровский.

"Прежде всего это касается Очеретино. Там противник пытается расширять плацдарм в нескольких направлениях. В частности, попытки полностью захватить Новоалександровку. Вчера в OSINT-проекте DeepState сообщили, что оккупанты захватили Новоалександровку, потом были определенные опровержения от СтратКому, где говорится, что западная часть населенного пункта находится под контролем ВСУ", - отметил эксперт.

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