Оккупанты понимают, что их в любой момент могут уничтожить, отметил журналист.

Армию Российской Федерации в Украине морально "разрывает" из-за того, что оккупанты нигде не чувствуют себя в безопасности, поскольку наша страна получает все больше высокоточных мощнейших систем поражения пятого поколения.

Противники понимают, что их в любой момент может разорвать на куски, рассказал журналист Роман Цимбалюк в эфире телемарафона.

"Украина же получает на вооружение системы, то, что называется армия пятого поколения. Вот когда мы смотрим - воюют две армии третьего поколения. Там, Россия с элементами четыре, там со своими этими "Калибрами" (крылатые ракеты - Ред.) и так далее. А у нас появляются чем дальше и тем больше высокоточных мощнейших систем поражения пятого поколения. И высокоточные снаряды, и ракеты и так далее…", - отметил он.

Цимбалюк добавил, что из-за этого противник на украинской земле нигде не чувствует себя в безопасности. "…и вот когда ты в течение длительного времени понимаешь, что в любой момент - ты отвернулся, ты присел, ты прилег - может прилететь и может разорвать на куски, все это вот… морально армию конечно просто разрывает и давит очень сильно…", - объяснил журналист.

Напомним, оккупанты без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля, обстреливали военные и гражданские объекты, а также захватывали населенные пункты. Только в одном Мариуполе из-за оккупантов погибли десятки тысяч человек.

Страны Запада решили помочь Украине в борьбе с РФ - предоставить Киеву высокоточное вооружение.

В конце августа Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление, на Харьковщине уже освобождены более 30 населенных пунктов. На украинской земле по состоянию на 10 сентября ликвидированы около 52 тыс. 250 врагов.

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