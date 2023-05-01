Отмечается, что в полевые лагеря привезли сотни российских заключенных для подготовки для войны против Украины.

Российские оккупанты пытаются перекрыть свои потери в Украине за счет заключенных. "Охранникам" дали приказ расстреливать "мобилизованных" при дезертирстве или неповиновении.

"Противник и дальше пытается пополнить свои потери в живой силе за счет заключенных. Недавно отмечено прибытие около 400 таких лиц, завербованных ЧВК "Вагнер", в один из полевых лагерей оккупантов в Бердянском районе Запорожской области", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

При этом отмечается, что подобное пополнение ожидается в районе Луганска.

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"Известно о планируемой подготовке на одном из полигонов вблизи города до 200 человек из числа осужденных. Подготовка продлится несколько недель", - отметили в Генштабе.

Кроме того, указано, что личному составу комендантской роты оккупантов, которая охраняем "новобранцев", дали приказ открывать огонь на поражение при любых попытках к бегству или неповиновению.

Мобилизация в России - последняя информация

С июля 2022 года главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вербовал наемников из числа российских заключенных. Им обещали помилование после шести месяцев войны против Украиы. В январе Пригожину запретили вербовать заключенных на фоне разногласий с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу. Теперь вербуют зеков на войну против Украины в подразделения "регулярной армии".

Недавно Пригожин признал, что группа "Вагнера" оказалась на грани исчезновения.

В свою очередь глава фонда "Русь Сидящая" Ольга Романова сообщила, что минобороны РФ развернуло невиданную по масштабам вербовку заключенных в российских тюрьмах. По ее словам, часть завербованных передают так называемым "ЧВК".

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