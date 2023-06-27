Противник на ряде направлений пытался наступать, но не имел успехов, отметили в Генштабе.

На Бахмутском направлении российские захватчики попытались вернуть позиции, но тщетно, а кроме того, провалились их сегодняшние наступления еще на двух направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, во вторник, 27 июня, отмечая, что противник продолжил сегодня сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - там в течение суток произошло более 10 боевых столкновений.

"На Бахмутском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в направлении юго-восточнее Ивановского", - говорится в сообщении.

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Также враг проводил наступательные действия в районе Марьинки (Марьинское направление) и в направлении села Ровнополь (Шахтерское направление), успеха не имел ни на одном из них. На обоих направлениях наносил авиаудары.

Также на Авдеевском направлении враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки, применил артиллерию и минометы для обстрела населенных пунктов на Лиманском и Купянском направлениях.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Орехова и Новоданиловки Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, министр обороны Великобритании Бен Уоллес оценил "летнюю кампанию" ВСУ по деоккупации украинских земель, отмечая, что украинские Силы обороны фактически унизили РФ, ведь отвоевали за это время больше территорий, чем захватили россияне во время зимнего наступления.

При этом военные эксперты заявляют, что освобождение территорий осложняет то, что земли заминированы захватчиками.

Комментируя ситуацию вокруг Бахмута, в Министерстве обороны Украины сообщили сегодня, что наступательные действия на этом направлении продолжаются уже четвертый день, и ВСУ ежедневно продвигаются на флангах.

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