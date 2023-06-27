Наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже четвертый день и ВСУ ежедневно продвигаются по флангам.

При планировании наступательных действий на востоке украинские военные учитывали факт противоречий между ЧВК "Вагнер" и действующими российскими властями.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. "Сейчас наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже четвертый день. У наших защитников есть ежедневное продвижение по флангам. Постепенное, но уверенное", - подчеркнула она.

Маляр пояснила, что в город Бахмут по состоянию на сегодня - не заходили. "Освобождение этого направления имеет свою особенность, которая усложняет процесс", - пояснила она.

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Заместитель министра отметила, что местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов. Все это в свое время готовилось нашими военными и местными властями для обороны, что и помогло так долго ее держать.

"Но сейчас эти укрепления и опорные пункты занял враг, поэтому чтобы освободить эти земли надо несколько больше усилий и терпения", - сказала Маляр.

Ситуация в Бахмуте

Ситуация в районе Бахмута чрезвычайно сложная. Бои за город продолжаются уже почти год. На взятие города российские оккупанты бросили все силы, но у них ничего не получилось. Так, почти месяц назад этот район покинули наемники из ЧВК "Вагнер".

В последнее время ВСУ уверенно продвигаются вокруг Бахмута. Британская разведка подтвердила продвижение украинской армии за старую линию разграничения под Красногоровкой и занятие позиций, которые россияне удерживали с 2014 года. Там считают, что оккупанты уже не могут удерживать линию фронта.

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