В результате боевых действий остановлена работа модульной фильтровальной станции.

Российские оккупанты перебили водоснабжение Покровска в Донецкой области и разрушили мост, соединявший город с Мирноградом.

Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, в результате боевых действий остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду. Восстановить ее работу пока невозможно, констатировал он.

По информации главы ОВА, в Покровской громаде пробурено 325 скважин.

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"В громаде организован подвоз питьевой воды и установлено восемь установок обратного осмоса, из которых люди могут набирать воду бесплатно", - сообщил Филашкин.

При этом отметил, что в Родинском водоснабжение продолжается.

"Ситуация сложная и в ближайшее время лучше не станет. Поэтому я еще раз призываю: эвакуируйтесь", - подчеркнул начальник Донецкой ОГА.

Также, по данным местных СМИ, оккупанты разрушили мост между Покровском и Мирноградом. Это произошло сегодня рано утром.

"Враг снова попал в дорожно-транспортный объект и разрушил одну из секций путепровода. Сейчас тип вооружения устанавливается. Информация о пострадавших не поступала", - сказано в сообщении.

Ситуация на Покровском направлении

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что оккупанты не прекращают попыток прорвать линию обороны украинских защитников на Покровском направлении.

Он отметил, что сегодня, 12 сентября, утром в количестве 14 единиц тяжелой бронетехники в районе населенного пункта Красногоровка оккупанты пошли в атаку. Уже подбито пять единиц техники - четыре БМП и один танк. Бои продолжаются.

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