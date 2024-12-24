Россияне или действительно хотят высадиться на правом берегу Днепра, или делают вид, что хотят.

Попытки россиян высадить ДРГ на правом берегу Днепра возле Херсона являются неслучайными. Есть признаки того, что оккупанты хотят провести крупную операцию по форсированию реки. Об этом в комментарии Еспресо заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Сегодня мне стало известно, что часть понтонно-мостовых подразделений, дислоцирующихся в Крыму, сейчас начали движение на север полуострова. Скорее всего они попытаются сконцентрироваться или возле Антоновского моста, или на смежных участках фронта. Следует отметить, что перебрасывает специфическое оборудование и снаряжение, которое может свидетельствовать о подготовке к форсированию", - рассказал он.

О том же, по его словам, свидетельствует и переброска на Херсонщину подразделений 810-й бригады морской пехоты РФ, которая еще недавно воевала на Курщине.

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Вместе с тем Селезнев выразил сомнения в том, что подобная операция может пройти удачно для россиян. Он отметил, что правый берег Днепра, который контролируют ВСУ, имеет более высокие и крутые берега, из-за чего штурмовать его крайне трудно, а оборонять легче.

По мнению эксперта, попытка форсирования Днепра будет стоить россиянам значительных потерь при сомнительных шансах создать даже маленький плацдарм на правом берегу.

"Поэтому все признаки того, что враг может совершить определенные действия, имеют место быть. А будут ли они удачными, то я уверен, что нет. Потому что даже 120 тыс. вояк [российской группировки "Днепр"] для российской армии мало, чтобы быть эффективными с целью оккупации двух областных центров, то ли Запорожья, то ли Херсона. В одном случае речь идет о чрезвычайно масштабном промышленном областном центре, а втором - о фактически непреодолимой водной преграде в виде реки Днепр", - резюмировал Селезнев.

Ситуация на Херсонщине: последние новости

Как писал УНИАН, утром 20 декабря россияне осуществили мощный артиллерийский обстрел Херсона и его пригорода. В это время в направлении областного центра прорывались диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

Позже представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что тогда враг двумя ДРГ попытался пройти под Антоновским мостом, но был обнаружен и уничтожен, не доплыв даже до середины Днепра. Еще несколько штурмовых групп находились на левом берегу и даже не успели сесть в лодки.

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