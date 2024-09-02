По его словам, есть условия, при которых может начаться подобное противостояние.

Россияне лишь пугают Запад, но делают все, чтобы не было прямого столкновения с войсками стран НАТО.

Так экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире 24 Канала прокомментировал заявление главы МИД Чехии о возможном распространении войны на территорию Европы. Он отметил, что война России с Западом может начаться при условии, если будет направлен удар российской ракетой, неслучайной, по какому-то их объекту.

"Давайте не раскатывать губу - россияне не сделают нам такого "подарка". Они все время все делают, чтобы пугать Запад тем, что будет прямая война между Россией и Западом, но при том этой войны ни в коем случае не допустить", - сказал Дикий.

Видео дня

Он пояснил, что россияне прекрасно знают реальное состояние своей армии, которая не способна воевать с современными армиями Запада.

"Они знают за сколько дней, если не часов, их "раскатают" в случае прямого столкновения с НАТО. В первую очередь, прямого столкновения со Штатами. Они прекрасно понимают, что их просто размажут. Кстати в Сирии был такой прецедент, когда башни Кремля что-то не поделили и "вагнеров" слили. По официальным каналам американцам дали команду "наших там нет". Ах, "ваших там нет", то есть это не ваши? И их не стало. Единственный прямой бой между американцами и россиянами - это Сирия, 2020 год. Бой длился примерно 2 часа. Результат боя: более 200 убитых "вагнеров", ни одного убитого американца. Вот технологическая разница этих двух армий", - подчеркнул эксперт.

По его словам, россияне это прекрасно помнят, поэтому они категорически не хотят допустить прямого столкновения с Западом.

"Вместо этого они все время качают страх этого прямого столкновения. Запад этого, конечно, тоже не хочет, потому что это огромные потери, человеческие потери. Вот у этой красной линии россияне все время будут танцевать с тем, чтобы играть на этом страхе и таким образом подрывать помощь нам. Но они эту красную линию сами не перейдут, не стоит надеяться", - отметил Дикий.

Возможная война РФ с НАТО

Как сообщал УНИАН, два дня назад глава министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский во время выступления на форуме аналитического центра GlobSec призвал Запад действовать, потому что "российские танки не остановятся в Украине". По его словам, российская агрессия не будет иметь границ, если Запад их сам не установит.

Ранее Bild писал, что Германия активно готовится к возможной войне с Россией, ведь считает, что к 2029 году для РФ сложатся оптимальные условия, чтобы развязать войну с НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: