В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 6 кораблей и катеров.

В Черном море враг вновь увеличил присутствие боеготовых кораблей, общий залп которых составляет 32 ракеты.

Количество ракетоносителей сообщили в ВМС ВСУ.

"По состоянию на 8 октября в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 32 ракеты", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что:

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 6 вражеских кораблей и катеров;

в Средиземном море - 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

Также сообщается, что за сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Черному морю – 40 гражданских судов, из них 9 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор. Кроме того, к Азовскому морю – 31 судно, из них 9 судов двигались из пролива Босфор.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13.00 пятницы (7 октября) в Черном море наблюдалось присутствие четырех боеготовых ракетоносителей врага общий залп - 24 "Калибры".

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