Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что наступление россиян на Сумскую и Харьковскую области фактически уже началось. По его словам, мы уже наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника на всех основных направлениях.

Готовы ли мы к такому развитию событий? Абсолютно уверен, что да. Конкретно на Сумском направлении у россиян шансов для какого-то быстрого прорыва практически нет. Сумщина - это леса, реки, там построены инженерные укрепления. Населенные пункты вблизи границы давно эвакуированы. Если и есть какие-то гражданские, то это единицы, которые отказываются уезжать. Оборону держать там будет относительно легко.

Кроме того, это вражеское наступление является таким же, как было осенью-зимой на Донбассе. То есть, речь идет о бесконечных пехотных волнах с относительно редким использованием бронетехники. Можно ожидать, что давление врага усилится, когда будет лучшая погода, - в конце мая, - то есть, когда он сможет использовать большее количество бронетехники. Но стоит понимать, что у россиян в принципе с ней проблемы.

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В целом российская армия сейчас растянута вдоль длинной линии фронта - это полторы тысячи километров.

Поэтому они не смогут откуда-то просто забрать людей, чтобы перебросить, куда надо. Более того, если они где-то будут снимать личный состав и куда-то переводить, мы это увидим. А это значит, что на этом участке фронта мы сами можем пойти в атаку и улучшить тактическое положение.

В резерве у россиян - 50-70 тысяч человек. Но для классической наступательной операции этого количества - очень мало. В таком количестве они не могли взять Покровск, который штурмовали полгода...

К тому же, наши военные зашли и закрепились в Белгородской области. Да, Силы обороны Украины удерживают лишь несколько сел, но это важно для возможности наносить удары в тылу противника. Также там работает наша авиация, которая может уничтожать командные пункты, логистические центры, военные объекты, мосты, переправы. И это тоже не дает врагу развернуть логистику и более массированно атаковать Сумскую и Харьковскую области.

Да и вообще сейчас враг не способен осуществить прорыв и быстрый заход ни на одном из направлений: ни на Сумском, ни на Харьковском, ни на Донбассе, ни на юге. Будут давить, могут пройти какие-то сотни метров, километр. Но в принципе, это то, что мы уже видели. Это села, которые находятся в "серой" зоне, враг их не контролирует, но и наши силы там закрепиться и отбить россиян не могут, и так же не могут отрезать возможность заходов туда диверсионных групп.

Что же касается потенциальной опасности для севера Украины, сейчас на этом направлении ударной группировки врага нет.

То есть, ожидать прорыва в классическом понимании (когда, скажем, механизированная колонна движется, сто танков идут вперед, прорывают оборону, заходят в оперативное пространство и т.д.), не стоит.

Север Украины - это леса, болота, реки, там очень мало дорог, по которым можно наступать. Более того, на севере у нас построены очень серьезные инженерные укрепления, а на тех участках, где теоретически возможно наступление, Силы обороны уже закопали полмиллиона мин.

Главком не исключает, что масштабные учения "Запад-2025", которые состоятся осенью этого года в Беларуси с участием российских войск, могут служить прикрытием для создания новой ударной группировки. Но я более, чем уверен, что в случае такого развития событий, мы это увидим. Если на севере действительно появится 30-50 тысяч человек, мы об этом будем знать.

Павел Нарожный, военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта