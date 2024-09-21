Сначала на оккупированном Запорожье зарегистрируют местных "казаков", а потом отправят воевать.

Россияне начали регистрацию "казачьих организаций" на временно оккупированных территориях Запорожской области. Позже это "реестровое казачество" хотят отправить на фронт. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Отныне они будут только реестровыми. Ведь, по словам кремлевских кураторов, в регионе военное положение и заниматься общественной деятельностью в сложившейся обстановке неприемлемо для казаков. То есть все эти "ряженые добровольцы" автоматически становятся мобилизационным резервом для армии РФ", - говорится в сообщении.

На этом фоне в Бердянском районе формируются два "казацких класса" в местных школах. Такие же классы оккупанты хотят обустроить во всех учебных заведениях оккупированной Украины, сообщает ЦНС.

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"С начала оккупации Украины "казачьи" группы участвуют в милитаризации населения, а также в репрессиях против тех, кто не согласен с оккупационными властями. Они выступают не как защитники народа, а как инструмент контроля и террора, что подрывает истинные ценности украинского казачества", - отмечают в ЦНС.

Российские "казаки" в войне на Донбассе

Российские "казаки" принимали активное участие в войне на Донбассе, особенно на ее начальном этапе. Они были частью нерегулярных военных формирований, действовавших в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Многие из этих казаков добровольно присоединились к вооруженным группам, мотивированные идеологией "Русского мира" и желанием защитить "русскоязычное население".

Казаки организовывали собственные боевые подразделения, часто сохраняя свою традиционную иерархию и символику. Их вклад включал боевые действия на передовой, а также патрулирование оккупированных территорий. При этом они почти всегда сохраняли высокий уровень автономности от центрального командования оккупантов, часто возникали конфликты между казацкими отрядами и другими пророссийскими группами.

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