Можаев наконец-то добегался, отметил офицер ВСУ.

Один из главарей боевиков так называемой "ДНР", самый известный "казак" - Александр Можаев ("Бабай"), ликвидирован в Украине.

Информацию об уничтожении "казака" в Telegram подтвердил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). "Александр Можаев "Бабай" наконец-то добегался. Спасибо воинам на Запорожском направлении. Слава Украине и ее воинам…", - поделился он.

Ранее в четверг, 19 октября, в сети появилась информация об уничтожении "Бабая". Сообщалось, что он якобы "погиб как герой".

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Кто такой Можаев Александр - что о нем нужно знать

"Бабай" родился в российском Краснодарском крае 21 сентября 1977 года в городе Белореченск якобы в "казачьей" семье. В 1995-м стал члено "казачьего" войска.

С 1995 по 1997 год служил в армии РФ - проходил службу в Санкт-Петербурге в подразделении противовоздушной обороны и получил звание старшего сержанта. После армии работал на складе - руководил погрузочными работами.

СМИ узнали, что "казак" в РФ отсидел в тюрьме 5 лет за торговлю коноплей и убегал от правоохранителей за попытку совершения убийства.

Можаев в 2014 году начал воевать против украинского государства, в том числе принимал участиев в захвате админзданий в Краматорске и Славянске Донецкой области. Стоит отметить, что еще в 2014 году пособник России обещал якобы за несколько дней "взять Киев".

Летом 2014 года Игорь Гиркин (Стрелков), который был одним из главарей боевиков "ДНР", обвинил Можаева в дезертирстве.

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