Война в Украине развеяла мифы, на которых держалась империя Путина, - обозреватель The Hill

Кремль не кормит россиян пропагандой, а лишь говорит им то, что они хотят слышать, отмечает эксперт.

Полномасштабная российско-украинская война длится уже три года, но началась она бессмысленными выдумками о "зверствах украинцев" на Донбассе, чтобы оправдать сепаратистские события 2014 года. Об этом в колонке для The Hill пишет академический директор Амстердамского университета Эндрю Чахоян.

Как отмечает автор, он до сих пор помнит выдумку россиян о "распятом мальчике в трусиках", будто из ужасной сказки. Но хотя эта история - откровенный вымысел, для многих в России она могла казаться правдой.

Российские силы, замаскированные под "местных повстанцев", захватывали территории на востоке Украины, тогда как государственное телевидение РФ транслировало эту ложь миллионам зрителей. Это была не просто пропаганда - она демонстрировала, насколько глубоко российское общество, элиты и государственные структуры укоренены в своем колониальном сознании, отмечает Чахоян.

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Россия - это не страна, объединенная общими ценностями или убеждениями. Это империя, собранная силой, скрепленная ложью и обогащенная кражей чужой культуры, истории и искусства. Да, в прошлом многие государства прибегали к завоеваниям и культурному присвоению, но это не оправдывает нынешнюю попытку России уничтожить Украину.

В 2021 году Владимир Путин опубликовал статью, в которой отрицал существование Украины как нации и культуры. Он назвал украинцев и русских "одним народом", повторяя тезисы царей и советских лидеров. Но это была не декларация единства, а прямая угроза: либо украинцы признают себя русскими, либо их ждет уничтожение.

Россия неоднократно получала возможность избавиться от имперских амбиций, но каждый раз выбирала противоположный путь. Поражения в Крымской войне, войне с Японией и распад СССР после неудачи в Афганистане так и не привели к пересмотру ее колониального мышления.

Исторически Московия поднялась благодаря сотрудничеству с Золотой Ордой, выполняя функцию сборщика дани. К тому времени Киев уже более 600 лет был культурным и политическим центром. В 1547 году Иван IV (Грозный) самопровозгласил себя "царем всея Руси", пытаясь присвоить наследие Киевской Руси. Европа долгое время не признавала этого и продолжала называть государство "Московией", что можно увидеть на картах того периода.

Российская империя всегда строилась на насилии и угнетении. Кремль не может предложить собственному народу будущее, поэтому держит его в повиновении через репрессии и пропаганду. Современная Россия до сих пор относится к регионам, как к колониям, выкачивая из них ресурсы, а сами россияне воспринимают угнетение как норму.

Запад часто ошибочно считает, что проблема только в Путине - мол, он тиран, которого рано или поздно сменит кто-то другой. Но Чехоян считает, что это не так. Путин - не исключение, а закономерный продукт российской политики.

Многие в мире оправдывают россиян, мол, они просто жертвы государственной пропаганды. Однако война против Украины пользуется широкой поддержкой среди населения РФ. Джейд МакГлинн в своей книге "Война России" пишет, что Путин не навязывает россиянам свои взгляды - он лишь озвучивает то, во что они сами верят.

Чехоян пишет, что российское общество переполнено комплексами и неуверенностью. Дома они молча терпят угнетение, а на внешнем фронте ищут оправдание своему существованию через завоевания. Это не врожденная черта, а ложный цикл проекции: причиняя боль другим, россияне пытаются подавить память о собственных унижениях.

"Сегодня борьба Украины - это не только борьба за территорию. Это борьба за историческую справедливость. Маленького мальчика в трусиках никто не распинал, и россиянам придется это осознать. Война Москвы против Украины развеяла мифы, на которых держалась империя. И единственный способ заставить Россию преодолеть имперское мышление - это громкое поражение", - подытожил автор.

Переговоры о мире - последние заявления Путина

Как сообщал УНИАН, сегодня Путин заявил, что Владимир Зеленский не является легитимным президентом, поэтому не может подписывать документы по завершению войны с Россией.

Также кремлевский правитель сказал, что война могла бы закончиться еще в 2022 году, если бы Украина просто "ушла" с Донбасса.

Эти заявления прозвучали на фоне обещаний нового президента США Дональда Трампа закончить войну. Как пишет Politico, сейчас в Киеве не верят, что он сможет заключить выгодное соглашение о прекращении войны.

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