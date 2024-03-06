Стоимость такого комплекса составляет около 50 тысяч долларов.

Аэроразведчики Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые работают вблизи украинско-российской границы, обнаружили замаскированный оккупантами автономный мобильный комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-П" и уничтожили его FPV-дроном. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Отмечается, что стоимость такого комплекса составляет около 50 тысяч долларов. Оптика "Мурома" способна обнаруживать человека на расстоянии до 10 км камерой и до 4 км тепловизором.

"Во время ведения разведки в указанном квадрате операторы ГУР МО Украины также выследили автомобиль, на котором передвигались российские захватчики - сожгли и его", - заявили в разведке.

Уничтожение военной техники РФ - последние новости

В феврале пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" уничтожили комплекс наблюдения "Муром-П" на Харьковском направлении. Государственная пограничная служба Украины обнародовала видео проведенной операции.

Также сообщалось, что в ночь на 5 марта украинскими морскими дронами был уничтожен корабль РФ "Сергей Котов" вблизи Керченского пролива. В результате по меньшей мере 27 членов экипажа получили ранения различной степени тяжести.

Безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным - 7 моряков. Кроме того, на борту уничтоженного патрульного корабля был вертолет, готовый к боевому дежурству.

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