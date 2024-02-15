Оккупанты снова остались без "глаз".

На Харьковском направлении уничтожен вражеский наблюдательный комплекс "Муром-П".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, обнародовав видео проведенной операции.

"Оккупанты остались без "глаз": пограничники бригады гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили комплекс наблюдения Муром-П на Харьковском направлении", - сказано в комментарии к видео.

Уничтожение комплексов наблюдения РФ

"Автоматические" разведчики оккупантов – комплексы слежения являются частой удачной целью украинских Сил обороны. Их уничтожают на разных направлениях. Так, ВСУ уточнили подробности с юга и сообщили об уничтожении комплекса "Муром" и кучи другой техники врага, живой силы противника в результате огневого поражения позиций на Левобережье Херсонщины.

В январе так же на левобрежье ситуация по штурмам со стороны россиян резко изменилась. Так, было "утилизировано" вместе с вражеским пунктом управления БПЛА Zala, артиллерийской установкой" Пион", двумя лодками и другой техникой - в частности, и комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

Также УНИАН сообщал, что защитники Украины выжигают оккупантов на фронте. По данным Генштаба, Силы обороны за прошедшие сутки, 14 февраля, ликвидировали на фронте 950 российских оккупантов и на сегодня потери России в войне против Украины в личном составе пересекли черту в 399 тысяч.

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