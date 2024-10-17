Кремль убежден, что войска РФ будут проводить последовательные наступательные операции до бесконечности.

Нынешняя теория победы правителя РФ Владимира Путина направлена на затягивание конфликта и базируется на убеждении, что оккупанты смогут выиграть войну на истощение.

Однако аналитики Института изучения войны считают, что эти планы могут потерпеть сокрушительное поражение. Путин и военное командование РФ приказали солдатам в течение года вести наступательные действия вдоль линии фронта на востоке и северо-востоке Украины. Это должно было истощить ВСУ и не позволить им накопить необходимые силы для проведения собственных контрнаступательных операций.

"Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают сохранение инициативы на всем театре военных действий в качестве стратегического приоритета. Они продемонстрировали свою толерантность к длительным наступательным операциям, приводящим к постепенному, ползучему продвижению, далекому от запланированных оперативных целей", - объясняют эксперты ISW.

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Сейчас противник пытается ликвидировать угрозу со стороны ВСУ в Курской области и одновременно продолжать наступление на востоке, преследуя свои давние оперативные цели.

Что будет на фронте в ближайшее время

Аналитики убеждены, что интенсифицированное наступление российских военных летом 2024 года для захвата Покровска и сокращения более широкого выступления Украины на западе Донецкой области, вероятно, достигнет кульминации в ближайшие месяцы.

Несмотря на состояние боеспособности российских войск, Кремль продолжит привлекать свою армию к общим стратегическим усилиям, направленным на удержание инициативы на всем театре военных действий и истощение Сил обороны задолго до этой кульминации.

"Теория победы Путина основывается на том, что войска РФ будут проводить последовательные наступательные операции до бесконечности. Однако эти изнурительные штурмы, вероятно, настолько ухудшат состояние российской живой силы и техники, что российские войска будут вынуждены снизить темпы наступления по крайней мере на отдельных участках фронта. Это позволит ВСУ посоревноваться и, вероятно, перехватить инициативу на поле боя на этих территориях", - предполагают в ISW.

Истощение российской армии

Согласно прогнозу экспертов, средне- и долгосрочные ограничения военного потенциала и ВПК России, подорвут способность агрессора поддерживать последовательные наступления, направленные на затягивание войны и истощение Украины.

Аналитики наблюдают постоянное тотальное увеличение финансовых стимулов, которыми российские власти поддерживают вербовку солдат. Это означает, что резервы добровольцев в РФ исчерпываются.

"Российские власти обеспокоены тем, что текущие усилия по набору добровольцев демонстрируют все меньшие результаты. И что Путин по-прежнему стремится избежать еще одного частичного мобилизационного призыва резервистов на фоне проблем с формированием Вооруженных сил", - добавляется в отчете Института изучения войны.

Аналитики предполагают, что в РФ могут провести еще одну волну частичной мобилизации, похожей на осень 2022 года. Однако это будет сделано только под сильным давлением или после того, как нынешняя криптомобилизационная кампания потерпит серьезный провал.

"Российские наступательные операции в Украине привели к существенным техническим потерям, особенно бронетехники. И военно-промышленные мощности, вероятно, не смогут заменить эти потери в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Россия сейчас полагается на восстановление больших, но ограниченных запасов техники времен СССР, чтобы заменить существенные потери в Украине. И эти запасы все более быстрыми темпами истощаются", - отметили аналитики.

Кроме того, РФ активно закупает технику и снаряды у КНДР и Ирана, а также сотрудничает с Китаем для приобретения критически важных компонентов для собственного производства оружия. Однако это не может удовлетворить все потребности России в материально-технических средствах для войны.

"Похоже, Путин так же неохотно проводит полномасштабную экономическую мобилизацию, как и очередную волну мобилизации личного состава. Остается непонятным, позволят ли критические узкие места и обострение дефицита рабочей силы России быстро и полностью мобилизовать свою экономику на необходимый для военных действий уровень", - подытожили в ISW.

Война в Украине - последние новости

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что война на истощение не помогает РФ. Учитывая количество уничтоженных врагов, можно увидеть, что логика войны на истощение на самом деле не работает для РФ так, как ожидали в Кремле.

Как отмечал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в 2025 году ВСУ придется решить три проблемы - это численное превосходство российских войск, артиллерия противника и КАБы.

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