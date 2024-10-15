Силам обороны Украины важно минимизировать собственные потери.

Линии обороны на фронтезначительная, однако несмотря на высокую интенсивность боевых действий продвижение россиян было приторможено. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что теперь Украине нужно заняться перестройкой подходов к обороне.

"Сейчас вопрос к нашей власти заключается в перестройке подходов к нашей обороне, в частности, к мобилизации и подготовке бригад в соответствии с требованиями управления на уровне бригад и выше. И все это лежит на нашей военно-политической верхушке", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Эксперт пояснил, что ВСУ на фронте выполняют свою работу очень хорошо. Учитывая количество уничтоженных врагов, можно увидеть, что логика войны на истощение на самом деле не работает для РФ так, как ожидали в Кремле. Их потери растут. Однако Силам обороны Украины важно минимизировать собственные потери и максимально использовать эту войну на истощение для уничтожения противника.

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"Отсрочка Рамштайн действительно связана с определенными американскими политическими манипуляциями внутри страны, но ситуация не настолько критическая, чтобы посыпать голову пеплом и говорить: "Ой, все пропало". На самом деле линия обороны держится, и все эти вызовы текущего времени, надеюсь, будут решены с правильными для нас выводами", - подытожил Згурец.

Война в Украине - последние новости

Следующий год может стать годом контрнаступления ВСУ и победы Украины, для этого есть все необходимые предпосылки. Однако чтобы достичь этой цели, нужно решить лишь одну проблемную ситуацию, которая обеспечила бы Украине надлежащие силы и резервы, заявил ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий.

Как отмечал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в 2025 году ВСУ придется решить три проблемы - это численное превосходство российских войск, артиллерия противника и КАБы.

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