Он бил оккупанта на самых горячих направлениях фронта.

Погиб летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, который бил оккупанта на самых горячих направлениях фронта. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня не вернулся с боевого задания молодой украинский пилот", - сказано в сообщении. Фамилия пока не названа и не сказано, где произошла трагедия.

При этом отмечают, что пилоты тактической авиации Воздушных Сил работают на пределе возможностей, используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства. "Летчики наносят удары в условиях активного противодействия врага, для качественного выполнения задачи им постоянно приходится входить в зону действия вражеской ПВО, выдерживать высокие перегрузки во время опасных миссий", - отмечают в Воздушных силах.

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При этом подчеркивают, что война продолжается, а наша свобода и независимость дается дорогой ценой. "Нам нужно достаточно средств и оружия и больше решимости от наших партнеров, для достижения справедливого мира в Украине", - сказано в сообщении.

Это не первая потеря Украины среди пилотов

12 августа 2024 года на войне с российскими оккупантами погиб украинский пилот Александр Мигуля. Защитнику Украины было 27 лет. Пилот погиб во время выполнения боевого задания. Он был командиром авиационного звена.

26 августа 2024 года во время российского массированного обстрела погиб летчик Воздушных Сил Вооруженных сил Украины Алексей Месь. Украинский защитник вступил в свой последний бой, уничтожив три крылатые ракеты и один ударный беспилотный летательный аппарат. Приказом Главнокомандующего ВСУ подполковнику присвоили воинское звание полковник посмертно.

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