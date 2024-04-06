Знищено 24 танки, 38 ББМ та 41 артсистему.

Вооруженные силы Украины за сутки обезвредили на фронте еще 790 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодня, 6 апреля, потери России в войне достигли 446 690 человек.

Кроме того, Силы обороны уничтожили тысячи единиц вражеской военной техники, в частности:

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танков - 7057 (+24);

боевых бронированных машин - 13497 (+38);

артиллерийских систем - 11262 (+41);

РСЗВ - 1032 (+3);

средства ПВО - 749 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8895 (+48);

крылатые ракеты - 2060 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 14992 (+70);

специальная техника - 1854 (+5).

Также на металлолом превратились 347 самолетов, 325 вертолетов, одна подводная лодка, 26 кораблей и катеров.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в четверг, 4 апреля, российские войска осуществили механизированный штурм в направлении города Часов Яр (к западу от Бахмута) и продвинулись к восточной окраине этого населенного пункта.

По данным Института изучения войны, ВСУ могли уничтожить 5% всех российских бомбардировщиков Ту-95МС.

Business Insider писал, что из-за нехватки снарядов у ВСУ Россия стала "альфа-хищником на поле боя". Несмотря на небольшое количество боеприпасов, Украина все еще имеет некоторые успехи, но достигать их становится все труднее.

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