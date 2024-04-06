Вооруженные силы Украины за сутки обезвредили на фронте еще 790 российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодня, 6 апреля, потери России в войне достигли 446 690 человек.
Кроме того, Силы обороны уничтожили тысячи единиц вражеской военной техники, в частности:
- танков - 7057 (+24);
- боевых бронированных машин - 13497 (+38);
- артиллерийских систем - 11262 (+41);
- РСЗВ - 1032 (+3);
- средства ПВО - 749 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8895 (+48);
- крылатые ракеты - 2060 (+1);
- автомобильной техники и автоцистерн - 14992 (+70);
- специальная техника - 1854 (+5).
Также на металлолом превратились 347 самолетов, 325 вертолетов, одна подводная лодка, 26 кораблей и катеров.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, в четверг, 4 апреля, российские войска осуществили механизированный штурм в направлении города Часов Яр (к западу от Бахмута) и продвинулись к восточной окраине этого населенного пункта.
По данным Института изучения войны, ВСУ могли уничтожить 5% всех российских бомбардировщиков Ту-95МС.
Business Insider писал, что из-за нехватки снарядов у ВСУ Россия стала "альфа-хищником на поле боя". Несмотря на небольшое количество боеприпасов, Украина все еще имеет некоторые успехи, но достигать их становится все труднее.