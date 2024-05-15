По его словам, сейчас российские захватчики имеют лишь одно преимущество.

Российские оккупационные войска уже несколько дней пытаются прорвать украинскую оборону в Харьковской области. Враг имеет резервы как на Харьковском, так и на Сумском направлении, но их недостаточно для того, чтобы захватить Харьков или Сумы.

Таким мнением поделился ветеран АТО, военный аналитик Евгений Дикий. В интервью УНИАН он отметил, что для того, чтобы оккупировать приграничную полосу и ворваться в Волчанск сил у врага хватило.

В то же время говоря о том, почему россияне вообще начали это наступление, эксперт объяснил, что это вытекает из общей логики этой войны.

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"Россияне нашли наше слабое место. Наше слабое место – это недостаток резервов, отсутствие людей. И поскольку они нашли это слабое место, для них абсолютно логично сейчас максимально растягивать наши силы, открывать новые участки фронта, новые направления, с тем, чтобы мы вынуждены были перебрасывать и без того очень дефицитные, очень куцые резервы на эти участки. А тем временем эти резервы не могут доехать на Донецкие участки фронта, в частности, на Часов Яр, Покровское направление, Кураховское. То есть там, где происходят сейчас основные, самые тяжелые бои", – продолжил Дикий.

По его словам, сейчас российские захватчики имеют только одно преимущество. Оно заключается именно в живой силе.

"И вот они сейчас максимально реализуют это преимущество, выжимают из него максимально для себя полезного", – констатировал Евгений Дикий.

Ситуация на Харьковщине: последние новости

На Харьковском направлении российские оккупационные войска продолжают штурмовать город Волчанск. Враг не оставляет попыток закрепиться на северных окраинах города. Как сообщает DeepState, оккупанты привлекают большое количество пехоты, чтобы занять дома на севере Волчанска.

Ранее DeepState опубликовал видео из Волчанска. На нем видно, что в городе стоит дым. Россияне наносят многочисленные удары как из артиллерии, так и авиационными бомбами.

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