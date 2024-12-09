Они пытаются сконцентрироваться где-то в домах.

Вокруг Торецка Донецкой области идут интенсивные бои. Ежедневно противник штурмует позиции Сил обороны.

Как рассказал в эфире телемарафона заместитель начальника штаба 49-го штурмового батальона "Карпатская Сечь" Михаил Стойкевич, кроме артиллерии, захватчики активно используют БПЛА и различные новейшие разработки, чтобы преодолеть РЭБы ВСУ.

"Продвижение российских войск происходит довольно незначительными группами, но постоянно. Они пытаются сконцентрироваться где-то в домах. С помощью ударных дронов уничтожаем российских военных. Относительно того, что показывает DeepState, понимаете, городские бои немного отличаются тем, что трудно выстроить четко линию разграничения, поэтому информация не всегда может быть корректной", - уточнил защитник.

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По его словам, россияне пытаются обойти Торецк с юга, однако пока их действия не имеют результатов. Угрозы окружения города нет. Стойкевич добавил, что на этом участке оккупанты развивают БПЛА на оптоволокне, и они почти не поддаются имеющимся у ВСУ средствам радиоэлектронной борьбы.

Ситуация в районе Торецка

Ранее боец ВСУ Евгений Иевлев заявил, что бои в Торецке идут даже не за подъезды, а за этажи многоэтажек. По его словам, в этих боях обе стороны несут большие потери.

В то же время командир 4-го батальона 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Богдан Попельнуха отметил, что российские оккупанты в Торецке не прекращают "мясных штурмов".

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