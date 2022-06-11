Из собранного резерва "никакой ударной группировки не получится", уверен Николай Сунгуровский.

Маловероятно, что у России получится собрать дополнительные 30-40 батальонно-тактических групп (БТГ) для отправки на войну в Украину.

Такое мнение высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в колонке на НВ.

Он напомнил, что по данным СІТ (Conflict Intelligence Team), 11 мая Генштаб РФ выдал приказ округам: дополнительно подготовить 60−70 резервных батальонов из офицеров и военнослужащих запаса (до 40 тысяч человек, достаточных для формирования к 19 июня 30−40 БТГ).

"После месячной подготовки они будут отправлены на фронт. Но, надо полагать, что к концу 20-х чисел этого месяца можно ожидать их появления. Но, во-первых, вряд ли удастся наскрести столько желающих подписать контракт с армией, темпы уничтожения которой уже начали пугать даже вконец оболваненных россиян. Во-вторых, качество этого резерва с точки зрения как личного состава, так и техники будет, грубо говоря, второго сорта. В-третьих, его подготовка и переброска на фронт, скорее всего, пойдет волнами", – отметил эксперт.

"То есть никакой ударной группировки из него не получится, и он будет использоваться для затыкания дыр на востоке и юге, чтобы возместить полученные потери", – добавил Сунгуровский.

Ранее сообщалось, что по данным Washington Post, у ВСУ заканчиваются боеприпасы, траектория войны меняется.

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