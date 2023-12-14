Удачно сработали ракетные войска и авиация.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава и техники армии РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке. По данным ведомства, удалось уничтожить склад боеприпасов врага.

"Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, РФ продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, осуществляет обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

"За прошедшее время враг нанес 17 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный и ракетный удар по нашему государству. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 31 из 32 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", - говорится в сводке.

Ночью силы ПВО уничтожили 41 БПЛА оккупантов

Ночью силы ПВО Украины активно работали из-за очередной воздушной атаки РФ, которая началась еще вечером 13 декабря (с 19:00). В частности, страна-агрессор запустила по Украине 42 иранские "Шахеды" по трем различным направлениям. Атаку враг совершил волнами. Утром в ВСУ уточнили, что ликвидировали ночью 41 цель.

Также за прошедшие сутки оккупанты атаковали на шести направлениях фронта. Самые активные бои шли на Купянском и Авдеевском направлениях. Всего произошло 120 боевых столкновений.

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