Оккупанты убивают мирное население, от их пуль и обстрелов гибнет все больше украинцев.

От вражеской пули погиб юный футболист из футбольного клуба Киева. Вместе с ним умерла его мать.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Атлет" в Facebook.

"Друзья, в нашей футбольной семье "Атлет" случилось большое горе... Сегодня от пули врага погиб игрок команды "Атлет 2006" Евдоченко Дмитрий и его мать Марина Евдоченко...", - написали в сообществе.

Семья ФК "Атлет" выразила искренние соболезнования родным и близким футболиста и его матери. В комментариях сообщается, что парню было 16 лет. Он и его мама попали под обстрел во время эвакуации из Броварского района на Киевщине.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киевской области оккупанты во время эвакуации расстреляли колонну женщин и детей. В результате атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок. Это произошло вчера, 11 марта, при попытке эвакуации из села Победа (Барышевский район) в сторону села Остролучье.

Вас также могут заинтересовать новости: