В частности, в настоящее время подтверждено 549 погибших и 957 раненых среди гражданского населения.

В Организации Объединенных Наций обнародовали обновленные данные по гражданским жертвам в результате вторжения российских захватчиков в Украину.

Как предает корреспондент УНИАН, об этом говорится в информационной справке мониторинговой миссии ООН, которая есть в распоряжении УНИАН.

"С 4:00 утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение России на Украину, до полуночи 9 марта (по местному времени) Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых", – отмечается в отчете.

549 погибших – это 101 мужчина, 67 женщин, 6 девочек и 9 мальчиков, а также 26 детей и 340 взрослых, пол которых не удалось установить;

Также среди 957 раненых: 81 мужчина, 64 женщины, 14 девочек и 4 мальчика, а также 34 ребенка и 760 взрослых, пол которых не удалось установить

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано 608 трагических случаев (123 погибших и 485 раненых). Так, на территории, которая контролируется правительством Украины, – 469 случаев (99 погибших и 370 раненых), а на неконтролируемой территории таких случаев 139 (24 погибших и 115 раненых).

В других областях Украины (г. Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской и Житомирской областях) в местах, которые находились под контролем правительства Украины на тот момент, когда произошли жертвы, зафиксировано 898 случаев (426 погибших и 472 раненых).

"Большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц было вызвано применением взрывчатого оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – говорится в справке.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на контролируемой территории, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой и много сообщений с мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что за время блокады города погибли около 1300 мирных жителей.

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