Наготове к действиям находятся 2 ракетных и 2 больших десантных корабля врагов.

Корабельная группировка вражеского флота, что маневрирует вдоль крымского побережья в ракетно безопасных районах уменьшилась до 6 единиц.

Об этом в Facebook сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя итоги текущей оперативной обстановки на юге Украины за 29 июля.

"Часть перемещена в Новороссийск, а наготове к действиям находятся 2 ракетных и 2 больших десантных корабля", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что угроза ракетных ударов остается актуальной как с моря, так и с неба, и с временно оккупированных территорий.

Как сообщал УНИАН, Россия отменила военный парад в Севастополе ко Дню военно-морского флота 31 июля. Кроме того, отменена встреча моряков в Доме офицеров, а также прием у командующего Черноморского флота РФ.

Причины отмены парада не сообщаются.

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