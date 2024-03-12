Известно о нескольких группах беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на вторник, 12 марта, российская оккупационная армия в очередной раз атакует Украину ударными дронами-камикадзе.

Воздушную тревогу объявили в Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Львовской и Волынской областях. Также сигнал об опасности звучит для жителей Донецкой и Харьковской областей.

В 01:17 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщало о БПЛА из Винницкой области через Хмельницкую западным курсом. Тем временем беспилотники в юго-западной части Винницкой области заходили на Хмельнитчину.

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Обновлено в 01:05: Информация от Воздушных сил:

БПЛА в Кременецком районе Тернопольской области, курс на Хмельнитчину;

несколько групп дронов в Радивиловском районе Ровенской области, курс северный (северо-восточный);

БПЛА в восточной части Тернопольской области, курсом на запад;

БПЛА в Теофипольском районе Хмельницкой области, курс западный.

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