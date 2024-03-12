В ночь на вторник, 12 марта, российская оккупационная армия в очередной раз атакует Украину ударными дронами-камикадзе.
Воздушную тревогу объявили в Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Львовской и Волынской областях. Также сигнал об опасности звучит для жителей Донецкой и Харьковской областей.
В 01:17 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщало о БПЛА из Винницкой области через Хмельницкую западным курсом. Тем временем беспилотники в юго-западной части Винницкой области заходили на Хмельнитчину.
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Обновлено в 01:05: Информация от Воздушных сил:
- БПЛА в Кременецком районе Тернопольской области, курс на Хмельнитчину;
- несколько групп дронов в Радивиловском районе Ровенской области, курс северный (северо-восточный);
- БПЛА в восточной части Тернопольской области, курсом на запад;
- БПЛА в Теофипольском районе Хмельницкой области, курс западный.