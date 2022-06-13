Захватчики получили команду расстреливать все машины, в том числе с мирным населением.

Российские оккупанты продолжают использовать фосфорные бомбы на востоке Украины.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который перехватила СБУ.

"Жгут Фосфором. С нашей стороны в х**лячу сторону полетел фосфор", – рассказывает матери оккупант.

Также в разговоре он признался, что они получили команду расстреливать все машины, в том числе с мирным населением.

"Будет из машины дуршлаг", - говорит оккупант.

В ответ мать вздыхает, но убийство гражданских людей оправдывает фразой "не суждено".

В СБУ напомнили, что использование фосфорных бомб является преступлением против человечности и нарушением Женевской конвенции, а убийство мирных людей противоречит законам и обычаям войны.

"Все перехваты и собранные СБУ данные войдут в материалы в международных судах, чтобы ни одно российское преступление не осталось безнаказанным", - сообщили там.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты обстреляли из систем "Ураган" Зеленодольск на Днепропетровщине, в результате чего есть погибшие и раненые местные жители.

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