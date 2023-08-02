В частности, украинские военные взорвали 10 складов боеприпасов захватчиков и уничтожили 19 единиц военной техники.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины мощно ударили по технике и складам российских захватчиков. Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram, подразделения Сил обороны продолжают уничтожать живую силу и технику врага.

"За сутки враг потерял 19 единиц военной техники", - сообщил Тарнавский.

В частности, речь идет о четырех боевых бронированных машинах (ББМ), шести единицах артиллерийских систем и минометов, одной ТОС-1А "Солнцепек", одном беспилотном летательном аппарате и семи единицах автомобильной техники.

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Также было уничтожено 10 складов боеприпасов и склад ГСМ противника.

Ситуация на фронте-что надо знать

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. В то же время, противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, задействует резервы.

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