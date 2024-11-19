Ярославский отметил, что в первый год полномасштабной войны Силы обороны Украины очень быстро эволюционировали.

Война в Украине могла завершиться еще в 2022 году после Харьковского контрнаступления, но западные партнеры не дали этого сделать. Об этом заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире "Киев24".

"Это контрнаступление могло закончиться завершением войны, но наши партнеры не дали нам этого сделать из-за своих убеждений. Мы тогда не вошли в Белгородскую область и не завершили войну. Я уверен, что мы могли завершить войну в 2022 году, но она до сих пор продолжается", - сказал он.

Ярославский считает, что Силы обороны Украины очень быстро эволюционировали в первый год полномасштабной войны с Россией. Он подчеркнул, что украинские военные способны принимать нестандартные решениия, которые оказываются эффективными на поле боя.

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"К сожалению, сейчас эта энергия немного угасла. Эта советская бюрократическая машина все еще включается и подавляет те инновации, которые были созданы в начале войны. Я считают, что президент прав - армии нужно вернуть тот импульс, который был в начале войны", - добавил военный.

Война в Украине - последние новости

Ранее военный эксперт Павел Нарожный заявил, что разрешение бить по территории РФ уменьшит сбросы КАБов на 30-40%. По его словам, россияне также уменьшат количество использования фронтовой авиации.

Кроме того, командир отделения 24 ОШБр боец "Айдара" Станислав Бунятов поделился, что россияне используют трубы в Часовом Яру для поддержки своих сил. Он считает, что сейчас Украине нет смысла бороться за каждую позицию на этом направлении.

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