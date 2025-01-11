Силы обороны могли уничтожить или взять в плен 30-тысячную группировку врага.

Генеральный штаб Украины действительно мог дать войскам приказ не мешать выходу российских войск из Херсона в 2022 году. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Алексей Гетьман, военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны.

"Я уверен, что слушать наших партнеров надо, но надо делать свое... Если воевать с РФ и обращать внимание на то, сможет ли она использовать ядерное оружие или нет... Если вы (западные партнеры - УНИАН) нам запрещаете [определенные действия], то компенсируйте это. Но тогда давите так, чтобы для них эта война стала невозможной. Ведь как тогда нам воевать?" - сказал Гетьман.

Он также оценил реальность угрозы применения ядерного оружия Россией, из-за чего США якобы и запретили Украине окружать войска оккупантов на правом берегу Херсонщины в 2022 году.

Видео дня

"Применять тактическое ядерное оружие на поле боя смысла особо нет. Ядерное оружие когда разрабатывалось - была цель уничтожать большую группировку вражеских сил, которые перемещаются по линии фронта. Войска сейчас не группируются в такое большое количество, как они группировались, когда планировали удары в период Второй мировой войны. Поэтому ядерный удар - это не очень хорошо, но никакого смысла не было", - пояснил Гетьман.

ВСУ выпустили оккупантов из Херсона по просьбе США: о чем идет речь

Накануне в СМИ появилась информация, что в своей книге "Война" американский политический писатель и журналст Боб Вудворд обвинил США в спасении российских войск, которые осенью 2022 года оказались в затруднительном положении на правом (западном) берегу Днепра.

По данным Вудворта, тогда Вашингтон якобы надавил на Киев, чтобы украинские войска дали РФ возможность спокойно вывести свою 30-тысячную группировку из Херсона на восточный берег Днепра. Со ссылкой на американских чиновников автор отметил, что разведка США сообщила Украине о якобы возможном применении ядерного оружия Москвой в случае разгрома этой группировки российской армии.

Автор добавляет, что американцы напрямую связались начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Отмечается, что он подтвердил намерения Москвы применить ядерное оружие в случае больших потерь при отступлении.

Вас также могут заинтересовать новости: