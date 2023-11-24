В частности, войска надо держать рассредоточенными для меньшей уязвимости, но одновременно подразделения надо собирать вместе для управления и поддержания боевого духа.

Украинские и российские командиры столкнулись с дилеммой в защите войск от точных дальних ударов.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. В частности, российские силы в Украине продолжают нести большие потери от украинских точных ударов далеко за пределами линии фронта.

Так, 10 ноября, предположительно, было убито более 70 российских солдат в результате удара по конвою грузовиков в 23 км от линии фронта в селе Гладковка Херсонской области.

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Кроме того, 19 ноября удар по российским войскам, которые посещали церемонию награждения в Кумачово Донецкой области в 60 км от линии фронта, вероятно привел к десяткам жертв.

В то же время, украинские войска также подверглись похожим инцидентам, потому что 3 ноября от российской баллистической ракеты погибло 19 бойцов отдельной горно-штурмовой бригады во время церемонии награждения.

Как отмечает разведка, размещенные солдаты обычно хорошо знают о дальности поражения вражеских вооруженных систем.

"Однако, столкнувшись с реальностью очень длительного боевого размещения, командиры сталкиваются с острой дилеммой. Они должны сбалансировать наилучшую практику поддержания рассредоточения войск, чтобы быть менее уязвимыми к ударам, и повседневные требования сбора подразделений для управления и поддержания морального духа", - отметила разведка.

Война в Украине: новости

Украинские воины отомстили за циничный удар по месту награждения воинов 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Ответный удар приняла российская 810-я бригада морской пехоты. ВСУ разгромили тыловую локацию в Донецкой области, где российские морпехи собрались на концерт по случаю дня ракетных войск и артиллерии РФ.

Разгром 810 бригады российских морпехов уже называют "бумерангом" и возмездием за удар по 128 бригаде.

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